Antalya’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 3 ayrı FETÖ/PDY soruşturmalarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren şüpheliler ile tanık beyanları ve yapılan ihbarlarda ismi geçen ve Antalya merkezde ikamet eden 9 şahsa yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Ekipler, 9 ikamet ve 1 iş yerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi. Şüpheliler E.G, M.E.G, A.Y, M.A.C, F.K, C.A, R.E.Ö ve O.G yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli O.A'nın yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İkametlerde yapılan aramalarda bir adet silah ile birlikte dijital materyaller ve kapatılan yayın evlerine ait çok sayıda kitap ve CD ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.