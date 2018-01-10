Balkanlar’dan FETÖ’nün kökü tamamen kazınacak

Hırvatistan Cumhurbaşkanı
Kolinda Grab
ar Kitaroviç dün günübirlik bir çalışma ziyareti için Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Hırvat mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısında karşıladı. Basın mensuplarına el sıkışarak görüntü veren Erdoğan ve Kitaroviç, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçti.
Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye, Irak ve Kudüs
başta olmak üzere bölgesel meseleler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
Erdoğan ve Kitaroviç daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
AB İÇİN HAYATİ ÖNEMDE
Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini daha geliştireceklerine inandığını belirten Hıravatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmanın mümkün olduğunu söyledi. Kitaroviç, Türk işadamlarına da Hırvatistan'da yatırım çağrısı yaptı. Türkiye'nin AB üyelik sürecini de değerlendiren Kitaroviç, "Türkiye'nin AB yolunda tutulması AB açısından hayati öneme sahiptir ve AB'nin faydasınadır" ifadesini kullandı.
KUDÜS TUTUMU GÖRÜŞÜLDÜ
BM Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasında Hırvatistan'ın çekimser oy kullanmasına da atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları kaydetti: "21 Aralık'ta BM Genel Kurulu'nda Kudüs'e ilişkin sunulan karar tasarısının oylamasında özellikle geleceğe yönelik neler yapabiliriz bunları da aramızda değerlendirme fırsatımız oldu. Hırvatistan önümüzdeki süreçte Kudüs konusundaki tutumunu inanıyorum ki yapıcı bir anlayışla gözden geçirecektir. İçinde bulunduğumuz hassas dönemde tüm ülkelerin İsrail-Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak adımlar atmaktan kaçınması gerektiğini düşünüyorum."
TERÖRLE MÜCADELE TEŞEKKÜRÜ
Kitaroviç ile terörle mücadele konusunu etraflıca ele aldıklarını da vurgulayan Erdoğan, "Bu konuyla ilgili kendileri de FETÖ
terör örgütünün Balkan coğrafyasından kökünün kazınması için çalışmalarımızı dostlarımızın da desteğiyle sürdüreceğiz ve bu konudaki hassasiyetleri sebebiyle de kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
VİDA ÖNEMLİ BİR 'İTHALAT'TI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın
toplantısında Hırvat
futbolcu Vida'nın
Türkiye'ye transferini
de gündeme getirdi.
Erdoğan, "Biz
2017'nin sonunda
Hırvatistan'dan çok
ciddi bir ithalat yaptık.
O da Beşiktaş
Hırvatistan Milli
Takımı'nın özellikle
çok çok önemli oyuncusu
Vida'yı transfer
etti. Bu önemli bir ithalattı.
Hırvatistan için
de önemli bir ihracattı.
Hayırlı olsun" dedi.