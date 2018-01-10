Cumhurbaşkanı’na hakarete cezanın gerekçesi: Toplum düzenini bozar

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi
, Facebook'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajların, toplum düzenini bozacağına karar verdi. Uşak'ta yaşayan bir kişi, Facebook'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, FETÖ'cülerin ve "Gezici"lerin de sıklıkla kullandığı ifadeleri kullandı. Sanık hakkında açılan davada Uşak 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi
beraat kararı verdi. Adalet Bakanlığı
, kararın "kanun yararına bozulması" için Yargıtay'a başvurdu. Başvuruyu, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi inceledi. Beraat kararının hukuka aykırı olduğunu belirleyen Daire gerekçesini özetle şöyle açıkladı: "Türk toplumunun önemli bir kesiminin kendilerini siyasi liderlerle özdeşleştirdiği, bu kişilere yapılan hakaretlerin kendilerine yapılmış gibi tepkilere sebebiyet verip toplumdaki kutuplaşmayı artırdığı, öldürme ve nitelikli yaralama ile sona eren eylemlerin başlangıcında hakaret ve sövme fiillerinin olduğu gözetildiğinde, bu fiillerin yaptırımsız bırakılmasının demokratik toplum düzenini bozacağı gözden uzak tutulmamalıdır. Kaba sövme eleştiri olarak kabul edilmemelidir"
'İMALI ŞARKI DA HAKARET OLABİLİR'
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argıtay'ın
kararında hakaret suçunun illa ki muhatabının yüzüne karşı ve sözle olmayacağına vurgu yapıldı. Bir kişinin duyabileceği şekilde hakaret edilmesi halinde de suçun oluşacağının, suçun, sözler, imalı şarkılar, resim, nefreti gösteren hareketler ve bunun gibi davranışlarla da işlenebileceğinin altı çizildi.