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, sıfır atık çalışmalarını yerinde inceledi

Cumhurbaşkanı’nın eşi , himayesinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yerinde inceledi.

Giriş Tarihi: 10.1.2018 16:43 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 16:47
Emine Erdoğan, sıfır atık çalışmalarını yerinde inceledi

Atıkların kontrol altına alınması ve gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen projenin, öncelikli olarak kamu binalarında uygulanması hedefleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binalarında uygulanmaya başlanan proje çerçevesinde sıfır atık kültürünün kurumlarda yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

ÇOCUKLARA SIFIR ATIK BİLİNCİ KAZANDIRILIYOR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde oluşturulan sıfır atık uygulama çalışmaları kapsamında Kuzey İdari Bina'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocuklar tarafından hazırlanan sıfır atık ve geri dönüşüm sergisinin açılışını yaptı. Atık değerlendirme kültürünün çocuk yaşta kazanılması gerçeğinden hareketle projeye çocukların dahil edilmesinin önemine vurgu yaptı. Kullanılabilir atıklardan hazırlanan kıyafetlerle bir sunum yapan çocuklar, şarkılardan oluşan mini bir gösteri sundu.

Cumhurbaşkanlığı ofislerinde ve yemekhanesinde etkin şekilde uygulanan projenin tüm kamu kurumlarına yayılması hedefleniyor.

Etkinliğe Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ecel, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları, başkanları ve müdürleri ile idari personel katıldı.

EMİNE ERDOĞAN ÖNCÜLÜĞÜNDE SIFIR ATIK PROJESİ BAŞLATILDI

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Emine Erdoğan, sıfır atık çalışmalarını yerinde inceledi
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