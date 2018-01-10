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'cü eski pilot kumpir satarken yakalandı!

’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturma kapsamında aranan eski bir pilot, kendisi gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinden () ihraç edilen diğer pilotlarla işlettiği kafede yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 14:41 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 14:48
FETÖ'cü eski pilot kumpir satarken yakalandı!

3. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan Türk Yıldızları eski filo komutanı Hava Pilot Kurmay Yarbay Ş.Ç. ile F-16 pilotları Kurmay Binbaşı A.C., Kurmay Yüzbaşı M.Ç. ve Kurmay Üsteğmen , 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'dan ihraç edildi.

FETÖ'NÜN MAHREM ABİSİNİN İFADESİYLE ORTAYA ÇIKTI

M.Ç. darbe kalkışması soruşturmasında tutuksuz yargılanmaya devam ederken eski pilotlardan Levent Yağız'ın üyesi olduğu mahrem abisinin ifadesiyle ortaya çıktı.

Levent Yağız'ın Hava Harp Okulu 3. sınıfta ve İzmir uçuş okulunda bağlı olduğu asker abileri belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Yağız, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında birlikte görev yaptığı Türk Yıldızları eski filo komutanı Ş.Ç. ve diğer iki F-16 pilotuyla merkez Selçuklu ilçesinde açtıkları kumpir ve waffle satışı yapan kafede yakalandı.

Örgüt üyesi pilotları ve bağlantılarını gizleyen Levent Yağız polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 28 Aralık 2017'de tutuklandı.

Selçuk Üniversitesi yakınlarında öğrencilerin yoğunlukla yaşadığı bölgeye işletme açan 4 pilot işyerinde satış yaparken de görüntülendi.

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FETÖ'cü eski pilot kumpir satarken yakalandı!
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