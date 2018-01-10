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Geleceğe inşallah beraber yürürüz Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminde destek açıklaması yapan Bahçeli’ye teşekkür etti ve ekledi: 2019 seçimi, yerli ve milli olanlarla, ipi başka mahfillerin elinde bulunanlar arasında geçecektir