Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine destek açıklaması yapan MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'ye gruptaki konuşmasında teşekkür etti. Bahçeli'nin yerli ve milli bir duruş gösterdiğini belirten Erdoğan, yılın ilk AK Parti
Grup Toplantısı'nda özetle şöyle dedi:
TEMENNİ EDERİM ANA MUHALEFET DE KATILIR:
"Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlamak mecburiyetindeyiz. Mevzuat, uyum çalışmaları çok önemli. Özellikle MHP ile el ele vererek, dayanışma içinde... Temenni ederim ki ana muhalefet de buna katılır.
Önümüzdeki bir asrı kucaklayacak bir yönetim modeli oluşturmakta kararlıyız.
2019'da önümüzdeki ilk imtihan mahalli seçimlerdir.
YERLİ VE MİLLİ DURUŞ:
Bu seçimler arifesinde, özellikle Sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu vurgulamam lazım. Bu duruşla birlikte bizi bölmek isteyenler hedeflerine ulaşamayacaklar.
7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız. Birileri diyor ki 'şu ne der, bu ne der'. Kusura bakmasınlar 'biz ne deriz' asıl olan budur. Onun için de Sayın Bahçeli ile bir araya geliriz, ülkemizin sorunlarını konuşuruz. Uyum yasaları vesaire konusunda ilgili arkadaşlar onların çalışmasını da yapar, geleceğe inşallah beraber yürürüz. Çünkü birlikte yapmamız gereken çok şeyler var. Milletimizin bize verdiği sorumluluk var.
BİZİM YERİMİZ MİLLETİMİZİN YANI:
Sayın Bahçeli'ye şimdiden beyan ettiği destek kararı için şahsım, partim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.
2019 seçiminin yerli ve milli olanlarla, ipi başka mahfillerin elinde bulunanlar arasında geçeceği açıktır. Yabancı ülkeler başta olmak üzere, FETÖ'den PKK'ya kadar tüm aktörler bu çerçevede pozisyon almaktadır.
Bizim yerimiz her zamanki gibi milletimizin yanıdır.
İKİRCİKLİ DAVRANANLARI BİLİYORUZ:
(Kudüs meselesiyle ilgili) Elbette ikircikli davranan kimi ülkeler var.
Ama genel görüntü geleceğimiz açısından ümit verici.
SİYASİ İÇERİKLİ DARBE GİRİŞİMİ:
15 Temmuz darbe girişimini başaramayanlar, şimdi farklı darbe girişimlerinin arayışı içinde.
Amerika'daki malum dava, siyasi içerikli darbe girişiminin adresidir. Güya kendilerine göre ekonomik noktada sıkıştırmak, FETÖ ile CIA ile öbür tarafta FBI ile Türkiye'yi kendilerine göre bir sıkıştırma operasyonudur.
Fakat başaramayacaklar. Türkiye bir kabile devleti değildir.
BU YOLDA YÜRÜMEYE KARARLIYIZ:
Türkiye'nin 15 yılda geldiği yer, birilerini rahatsız ediyor. Ama çatlasanız da patlasanız da biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Zaten bizim 'stratejik ortak' olarak bildiğimiz dostlar, 911 kilometre Suriye sınırında, 350 kilometre Irak sınırında kalkıp da terör örgütlerine her türlü silah desteğini veriyorsa biz kendileriyle neyi konuşacağız?
NASİHATİ KENDİNİZE SAKLAYIN:
Defalarca uyarmamıza rağmen en ufak bir geri adım var mı? Yok. Ondan sonra bize nasihat çekmeye yelteniyorlar. O nasihati kendinize saklayın. Biz samimiyet ararız, dürüstlük ararız.
Eğer bu samimiyet yoksa göbeğimizi kendimiz kestik ve kesmeye devam ederiz.
DOĞU'DAKİ İLGİDEN MEMNUNUM:
Bugüne kadar katıldığımız il kongrelerinde gerek dışarıda toplanan vatandaşların ilgisini, gerekse partililerimizin heyecanını gayet iyi görüyoruz. Özellikle 2015'teki seçimlerle mukayese edilemeyecek bir coşku göze çarpıyor. En çok da Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizde gördüğüm samimi ilgiden memnuniyet duydum."
AFRİN VE MENBİÇ İLE DEVAM EDECEĞİZ:
Çukur eylemleri, 16 Nisan halk oylaması ve Kuzey Irak'taki gelişmeler karşısında gösterdikleri sağlam duruş, bu bölgelerimizdeki kardeşlerimizin ortak geleceğimiz konusundaki samimiyetlerinin ifadesidir. Şimdi sıra bölücü örgütün Suriye terör koridoru oluşturma projesini tamamen çökertmeye gelmiştir. Fırat Kalkanı ile attığımız adımı, Afrin ve Menbiç'te devam ettirerek, tüm sınır boylarını güvene kavuşturup bu süreci tamamlayacağız.
'DÜŞENLER DÜŞTÜKLERİ YERDE KALIR'
Erdoğan
AK Parti grubunda şu kritik mesajı verdi: "Partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin hareketimizle ilgili söz söyleme hakkı yoktur. Bunlar, son 3-4 yıldır verdiğimiz mücadelede en küçük bir desteğini görmediğimiz, hatta karşı saflarda siluetleri beliren kişilerdir. Artık bu kervanın samimi yolcuları değildirler. Bu trenden düşenler, düştükleri yerde kalırlar. Hırslarının esiri olanların hükmünü milletimiz zaten veriyor."