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İngiliz bakandan - itirafı

Giriş Tarihi: 10.1.2018
İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, Dışişleri Komisyonu'nun "Kürtlerin hevesleri ve İngiltere'nin çıkarları" başlıklı oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Burt, terör örgütü ile PYD/ arasındaki bağlantıyla ilgili olarak, "İlişkilerin farkındayız. PYD ve YPG ile konuştuğumuzda PKK ile ilişkileri kesmesi gerektiğini söylüyoruz. Pratikte ise muhtemelen kesmiyorlar. İlişkiler ortada. Çatışma ortamı dikkate alındığında aynı tarafta çarpışanlar arasında silah geçişi olmuyorsa şaşırırım" dedi.
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İngiliz bakandan PKK - YPG itirafı
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