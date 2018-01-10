Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin önceki gün yaptığı açıklamayı önemli gördüğünü belirterek, "Kendisine, şimdiden beyan ettiği şahsımıza destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Külliye'de tarihi buluşma!

Erdoğan MHP liderini uyum yasalarını görüşmek üzere Külliye'ye davet etti. İki lider bugün saat 16:00'da bir araya gelerek atılacak adımları değerlendirecek. Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hazırlıklarının bu yıl büyük ölçüde tamamlamak zorunda olunduğuna dikkati çekti.

"HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR"

"Bu seçimler arifesinde, özellikle sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu vurgulamam lazım" diyen Erdoğan, "Bu yerli ve milli duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek ve ayrıştırmak isteyenler bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Çünkü bizler 7 Ağustos 'Yenikapı' ruhunu yaşatmakta kararlıyız, yaşamaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Birileri diyor ki acaba 'şu ne der, bu ne der'. Kusura bakmasınlar, 'şu ne der, bu ne der' değil, 'biz ne deriz', asıl olan budur" diye konuştu.

"GELECEĞE BERABER YÜRÜRÜZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını, "Onun için de bizler sayın Bahçeli ile bir araya geliriz, ülkemizin sorunlarında dertleşiriz, konuşuruz. Uyum yasaları vesairesi konusunda ilgili arkadaşlar onların çalışmasını da yapar, geleceğe beraber inşallah yürürüz. Çünkü birlikte yapmamız gereken çok şeyler var. Milletimizin bize verdiği sorumluluk var. Bunları da yerine getirmek bizim görevimiz. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamayı bu bakımdan çok önemli görüyorum" diye sürdürdü.

"Bu trenden düşenler, düştükleri yerde kalırlar"

"TÜM AKTÖRLER POZİSYON ALDI"

MHP lideri Bahçeli'ye açıkladığı destek kararı için teşekkür eden Erdoğan, "Şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2019 seçiminin yerli ve milli olanlarla, ipi başka mahfillerin elinde bulunanlar arasında geçeceği açıktır. Yabancı ülkeler başta olmak üzere, FETÖ'den PKK'ya kadar tüm aktörler bu çerçevede pozisyon almaktadır. Bizim yerimiz her zamanki gibi milletimizin yanıdır. Sizlerden, 2018 yılını çok iyi değerlendirmenizi bekliyorum" dedi.