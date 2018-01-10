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’da kaçırılanların ailelerini kabul etti

AHMET TOPAL
AHMET TOPAL AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018
Libya’da kaçırılanların ailelerini kabul etti
Başbakan , 'da 3 Kasım 2017'de kaçırılan üç Türk vatandaşının yakınlarını kabul etti. Yıldırım'ın 'deki makamında, AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Libya'nın Ubari Belediyesi yetkililerince, silahlı bir grup tarafından bir Türk şirketinin çalışanı üç Türk ile bir Alman vatandaşının kaçırıldığı bildirilmişti.

YILDIRIM VE BAHÇELİ RESTORANDA KARŞILAŞTI
Başbakan Binali Yıldırım, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki grup toplantısını dinledikten sonra yemek yemek için Meclis'teki restorana geçti. Restorana girdiğinde MHP lideri 'nin yemek yediğini gören Yıldırım'ın, yanına giderek selamlaştığı ve "afiyet olsun" dediği öğrenildi. Başbakanlık kaynakları ise Bahçeli'nin gündemi değiştiren açıklamalarına yönelik bir konuşma olmadığını, sadece selamlaşmadan ibaret bir temas olduğunu söyledi.
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Libya’da kaçırılanların ailelerini kabul etti
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