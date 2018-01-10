Muğla'da FETÖ'nün "gaybubet evi"ne operasyon

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'nün özel okul yöneticilerinin gizlendikleri ve faaliyetlerini devam ettirdikleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Milas'ta "gaybubet evi" olarak kullanıldığı değerlendirilen adrese düzenlenen operasyonda, haklarında Kütahya ve Uşak ağır ceza mahkemelerince yakalama kararı bulunan B.K. ve Z.K. gözaltına alındı.

Evdeki aramalarda sahte kimlik belgeleri bulundu.

ByLock'u kullandıkları da tespit edilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.