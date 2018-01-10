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Son Dakika Haberi: 'da 9 gözaltısı

Son dakika haberi... Aralarında açığa alınan komiser ve öğretmenin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 14:29
Son Dakika Haberi: Antalya'da 9 FETÖ gözaltısı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan komiser ve öğretmenin de aralarında yer aldığı 9 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, aralarında açığa alınan komiser ve öğretmen ile esnafın bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, bir ruhsatsız tabanca ile FETÖ'ye ait yayınlar ele geçirildi.

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Son Dakika Haberi: Antalya'da 9 FETÖ gözaltısı
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