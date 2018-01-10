Son dakika: İran'ın Ankara Büyükelçisi Fard, Dışişleri Bakanlığı'na geldi

Suriye'de Esed rejiminin İdlib'de gerginliği azaltma bölgelerinde düzenlediği saldırılardan duyulan rahatsızlık nedeniyle Bakanlığa çağrılan Büyükelçi Fard, Dışişleri Bakanlığına geldi.

RUS BÜYÜKELÇİ DE BAKANLIĞA ÇAĞRILMIŞTI

Esed rejiminin Suriye'de gerginliği azaltma bölgelerindeki ihlallerinden duyulan rahatsızlık önceki günlerde askeri ve diplomatik kanallardan, Astana'da rejimin garantörlüğünü üstlenen Rus ve İranlı yetkililere bildirilmiş, ihlallerin sürmesi üzerine dün Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, Türkiye'nin bu konudaki tepkisi ve rahatsızlığı dile getirilmişti.

İhlaller aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın'ın dün Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riad Seif'i kabulünde muhalefet temsilcileriyle de ele alınmıştı.

REJİM GÜÇLERİ SINIR İHLALİ YAPIYORDU

Rejim güçlerinin İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda bir süredir yürüttüğü kara harekatı çerçevesinde son günlerde bu bölgenin sınırlarını ihlal ederek içeride kalan bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiği görülüyordu.

Türkiye, rejim birliklerinin bu şekilde ilerlemesini basit bir ateşkes ihlali değil, Astana'da üç garantörün vardığı mutabakatın hilafına İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesi sınırlarının ihlali olarak değerlendiriyor.

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