Yeni sisteme desteğimiz 2019’dan sonra da sürecek

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
dün partisinin Meclis'teki grup toplantısına katıldı. Bahçeli burada yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanlığı seçim
lerinde Erdoğan'ı destekleyeceğiz" açıklamasına CHP
'den gelen eleştirilere tokat gibi bir yanıt verdi. Bahçeli şunları söyledi:
Türkiye'nin mutabakata, milli beka ve hassasiyetlere dayanan bir hükümet sistemine ihtiyacı olduğunu en küçük siyasi çıkar ummaksızın ifade ve itiraf etmiştik. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bina edilmesini tavizsiz şekilde destekledik. Bu destek ve katkımız, açık açık söylüyorum, 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde de mutlaka devam edecektir. Hatta seçimlerle sınırlı kalmayacak, 2019'dan sonraki beş yıl boyunca da, yeni sistemin iyice kökleşmesi ve kalıcı hale gelmesi için milli ve tarihi sorumluluğumuz kapsamında süren işbirliğinin, doğacak ahlaki ittifakın gereğini gönül huzuruyla yapacağız.
Yeni hükümet sistemi üzerinde ameliyat yapmak, FETÖ
'nün dürtmesiyle 2019 vadeli geriye dönüş planları yapmak, birbirinin kayığına binip sefere çıkan, oraya buraya gül ve gülücükler dağıtanların haddi değil. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve esaslarıyla yönetim hayatımıza mühür vurması, 696 sayılı KHK'nin 121'inci maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne Sayın Gül'ün harcı, ne de Gandi'liğe özenen, ama Kandil'e tutunan Sayın Kılıçdaroğlu
'nun harcıdır. Yeni sistem sadece ve sadece Türk milletinin harcıdır, haysiyetine emanettir. 2018'de yeni sisteme uyum için gerekli olan yasal düzenlemelerin süratle hayata geçirilmesi ise bir başka ana gündem maddesi. Parti olarak, 7 Ağustos Yenikapı ruhuna, 16 Nisan Halkoylaması şuuruna bağlıyız, bağlı kalacağız. Çünkü biz Türkiye sevdalısıyız.
Muhalif partiler konfederasyonuna dönen CHP'yi, yanına aldığı HDP, İP, TKP, EMEP, FETÖ, PKK ve diğer yedekleri de mesele yapmaz, hiç kafaya takmayız. Biz millet ne diyor ona bakarız. Tarih ne diyor ona dikkat kesiliriz. Türkiye'nin geleceğini şuna buna peşkeş çekmeyiz, çektirmeyiz. "MHP'nin kapısına tasfiye sürecinde" ibaresinin asıldığını onursuzca söyleyenler, alaycı ve ayıplı bir ağızla "Patron çıldırdı, kapatıyoruz" sözleriyle irademizi saptıranlar, bilsinler ki, kendileri ve zihniyetleri çukurların en derinine, uçurumların en dibine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir.