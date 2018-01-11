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Bir subay ve astsubay daha " örgüt üyesiyim" diyerek teslim oldu

Burak Akın'ın ''cüyüm' diyerek teslim olması sonrası FETÖ'deki çözülme devam ediyor. Bir subay ve astsubay daha 'FETÖ örgüt üyesiyim' diyerek teslim oldu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 15:25 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 16:12
Bir subay ve astsubay daha FETÖ örgüt üyesiyim diyerek teslim oldu

Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görevli bir yarbay ve iki astsubay Fethullahçı Terör Örgütü'nün () baskılarından dolayı örgüt üyesi olduklarını itiraf ederek Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

İTİRAFÇI YÜZBAŞI BURAK AKIN'IN ARDINDAN İTİRAFÇILAR ÇOĞALDI

Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılması sonra Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görevli bir yarbay ve iki astsubay itirafçı olmak üzere kendiliğinden gelerek polis ekiplerine teslim oldular. FETÖ'nün kendilerine meslekten atma, sürgün etme gibi bir çok baskı uyguladığını söyleyen Yarbay E.K. ile astsubaylar M.A. ile Ü.E. daha fazla dayanamayarak itirafçı olmak istediklerini söylediler.

Haklarında daha önce FETÖ ile ilgili açılmış bir soruşturma bulunmayan üç kripto askerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Bir subay ve astsubay daha "FETÖ örgüt üyesiyim" diyerek teslim oldu

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Bir subay ve astsubay daha "FETÖ örgüt üyesiyim" diyerek teslim oldu
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