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'da operasyonu: 11 gözaltı

'da / soruşturması kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 12:30
Bursa'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından / soruşturması kapsamında esnaf, ihraç edilen öğretmen ve zabıt katiplerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik, Orhangazi, Mudanya ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin bylock kullandıkları ve 'ya para yatırdıkları tespit edildi.
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Bursa'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
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