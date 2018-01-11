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Devlet halkla buluştu

Ercan TOPAÇ
ERCAN TOPAÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018
Devlet halkla buluştu
'lı teröristlerin 2003'te dönemin valisi 'e yönelik saldırı düzenlediği Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu, güvenlik güçlerinin son dönemdeki başarılı operasyonlarının ardından güvenli hale getirildi. Güvenli hale gelen yolu kullanan Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel de dün bölgede çeşitli incelemelerde bulundu. 'e Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur da eşlik etti. Vali Sonel, dönemin valisi Ali Cafer Akyüz'ün yara almadan kurtulduğu 2 askerin şehit olduğu saldırıda uğradığı Zenginpınar (Zağge) dinlenme tesisinde mola vererek işletme sahibi ve vatandaşlarla sohbet etti. Sonel, "Her yere gideceğiz. İnsanımızla kucaklaşacağız ve onlara hak ettikleri kaliteli hizmeti sunacağız. Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanımıza göstereceğiz" dedi.
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Devlet halkla buluştu
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