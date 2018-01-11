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’de ırkçı kavga

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018
HDP’de ırkçı kavga

'nin 11 Şubat'taki olağan kongresi öncesi cezaevinde bulunan Eş Genel Başkan 'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından Ayhan Bilgen ile 'in ismi ön plana çıktı. HDP eski milletvekili 'ın sosyal medyadan önceki gün "Kurultayda Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek" sözleri ise parti içindeki kavgayı gözler önüne serdi. Sırrı Süreyya Önder, "İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde olduğu gibi insanı insanlığından eder... Hasip zihniyeti, ancak tükürülecek değersizliktedir" diyerek tepki gösterdi. HDP Genel Merkezi'nin de tepki gösterdiği Kaplan dün bir açıklama daha yapıp "Partide bu kurala takılmayan ayrıcalıklı vekiller var. Siyasetten de partiden de istifa ediyorum" diye konuştu.

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HDP’de ırkçı kavga
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