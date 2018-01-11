HDP’de ırkçı kavga

HDP'nin 11 Şubat'taki olağan kongresi öncesi cezaevinde bulunan Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından Ayhan Bilgen ile Osman Baydemir'in ismi ön plana çıktı. HDP eski milletvekili Hasip Kaplan'ın sosyal medyadan önceki gün "Kurultayda Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek" sözleri ise parti içindeki kavgayı gözler önüne serdi. Sırrı Süreyya Önder, "İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde olduğu gibi insanı insanlığından eder... Hasip zihniyeti, ancak tükürülecek değersizliktedir" diyerek tepki gösterdi. HDP Genel Merkezi'nin de tepki gösterdiği Kaplan dün bir açıklama daha yapıp "Partide bu kurala takılmayan ayrıcalıklı vekiller var. Siyasetten de partiden de istifa ediyorum" diye konuştu.

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