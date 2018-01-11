Külliye’de ittifak zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini destekleyeceğini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. En son Kuzey Irak referandumu nedeniyle geçen yıl 5 Ekim'de Beştepe'ye çıkan Bahçeli, dün de 2019'daki AK Parti ve MHP arasında kurulacak ittifakla ilgili Külliye'ye geldi. 35 dakika süren görüşmenin samimi ve yapıcı bir atmosferde geçtiği belirtildi. Erdoğan ve Bahçeli kritik görüşmede seçim ittifakı ve uyum yasaları konularını ele aldı. Erdoğan, destek açıklaması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti. İki lider, iki parti arasındaki yerli ve milli ittifakın kurulmasıyla ilgili önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaları da ele aldı. İki parti arasındaki ittifak modeli noktasında işbirliğinin kurumlaşmasını sağlayacak ilk adımın atılması için çalışma grubu oluşturulacak. Çalışma grubu, çalışmalarını iki lidere raporlayacak. Kamuoyu önünde modelle ilgili tartışmalar yapılmayacak. Bahçeli, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamıştı. Bahçeli'nin açıklamasından bir gün sonra da Erdoğan, "Geleceğe beraber inşallah yürürüz. Çünkü birlikte yapmamız gereken çok şeyler var" diyerek Bahçeli'yi Külliye'ye davet etmişti.

KUDÜS İÇİN ERDOĞAN'A YÜZDE 80'LİK DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump'un ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı bölgede olduğu kadar dünyada da bomba etkisi yaratmıştı. Kudüs'ün, yapısını değiştirme ve İsrail'in en büyük hayalini yaşama geçirme girişimlerine en hızlı ve sert tepki veren ülke Türkiye oldu. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplayarak sert tepki veren Türkiye konuyu da BM'ye taşıdı. BM'den ABD aleyhine hezimet sayılabilecek bir karar çıktı. AK Parti'nin son yaptırdığı ülke gündemi anketinin önemli başlıklarından biri de Kudüs oldu. Vatandaşa bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin çabaları ile Türkiye'nin tavrı soruldu. Vatandaşların yüzde 80'i Erdoğan ve hükümetin politikasına destek verdi.