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Türk basını, en büyük sınavını ’da verdi

Başbakan , 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Yıldırım Türk basınının en iyi sınavını gecesi başarıyla verdiğini söyledi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018
Türk basını, en büyük sınavını 15 Temmuz’da verdi
Başbakanlık 'ndan Basın Merkezi'ne gelen Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ile basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Başbakan , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, darbe girişimine karşı gecesi vatandaşları meydanlara davet ettiğini hatırlatarak "O gece tehlike, can korkusu düşünmeden gece boyunca ve 16 Temmuz'da da bu faaliyetlerinizi sürdürdünüz. (..) Bir kez daha hükümetim ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yayımladığı mesajlagazetecileri kutladı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen programda gazetecilerle biraraya geldi. Gazetecilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Ünal, "Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" diyerek gazetecileri tebrik etti.
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Türk basını, en büyük sınavını 15 Temmuz’da verdi
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