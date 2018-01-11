Türk basını, en büyük sınavını 15 Temmuz’da verdi

Başbakanlık Resmi Konutu
'ndan Basın Merkezi'ne gelen Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ile basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Başbakan Binali Yıldırım
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, darbe girişimine karşı 15 Temmuz
gecesi vatandaşları meydanlara davet ettiğini hatırlatarak "O gece tehlike, can korkusu düşünmeden gece boyunca ve 16 Temmuz'da da bu faaliyetlerinizi sürdürdünüz. (..) Bir kez daha hükümetim ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yayımladığı mesajlagazetecileri kutladı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen programda gazetecilerle biraraya geldi. Gazetecilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Ünal, "Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" diyerek gazetecileri tebrik etti.