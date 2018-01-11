‘Türk yargısı milletin yargısıdır’

Adalet
Bakanı Abdulhamit Gül de Adalet Şurası'ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın öncülüğünde, Türkiye
'nin her alanda olduğu gibi adalet hizmetlerinde de çok önemli değişim ve dönüşüm yaşadığını söyledi. Bakanlığının bugüne kadar yaptığı reformlarla ilgili detayla bilgi veren Bakan Gül
, önümüzdeki dönemde koruyucu hukuk uygulamaları üzerinde daha fazla yoğunlaşacaklarını, Türkiye'de yeni olan hukuki himaye sigortasının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışacaklarını belirtti.
ADLİ İŞ SÜREÇLE Rİ KISALACAK
Gül, elektronik tebligatı yaygınlaştırarak masraf ve zamandan tasarruf sağlayacaklarını ifade etti. Bakan Gül, "Küçük alacaklarda vatandaşlarımızın yolunu icra dairesine düşürmeden borcun hızlı ve masrafsız tahsili için yeni bir takip usulü üzerinde çalışıyoruz. Bunu yaparken, borçlu ile alacaklı arasındaki hassas dengeyi de gözeteceğiz. Adli
iş süreçlerinin kısaltılması amacıyla adliyeler ve diğer kamu kurumları arasındaki UYAP bilişim entegrasyonunu yaygınlaştıracağız. Mağdur haklarını koruyan ve geliştiren, mağdur odaklı bir ceza adaleti için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu. Bakan Gül, mesleğine ihanet edenlerin, cübbelerini örgüt rütbelerini gizlemek için kullanan ve o gece Türk milletine büyük acılar yaşatanların şu an hukuk önünde hesap verdiklerini belirterek, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: "FETÖ
başta olmak üzere güvenliğimizi tehdit eden, ülkemizin dirliğine ve birliğine kastetmeye yeltenen bütün terör örgütleriyle mücadelenin yargı eliyle yürütülen kısmında bugüne kadar sergilenen gayret ve kararlılığı önemle vurgulamak isterim. Bunca fedakarlığa rağmen yargı mensuplarının görevleri gereği çıkıp rahat bir şekilde konuşamamasını fırsat bilenlerin itibar suikastlarını, yargıyı kategorize etmelerini reddediyor, bu tavrı asla doğru bulmuyoruz. Türk yargısı, hiçbir grubun, hizbin, ideolojinin yargısı değildir. Türk yargısı yalnızca ve yalnızca Türk milletinin yargısıdır, Bağımsız ve tarafsız Türk yargısına, hukuk dışı müdahale çabaları, haksız ithamlar ve karalamalar asla kabul edilemez."