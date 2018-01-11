Yalan stratejisi hâkimden çıktı

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi
'nde süren 33 eski askeri hakim ve savcının yargılandığı davanın soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanarak tahliye olan ancak mahkeme huzurunda itiraflarından vazgeçtiği için tutuklanan Aydın Keleş'e ait taşınır bellekte FETÖ
'nün talimatları çıktı. FETÖ'cü askeri hakim terör örgütü üyelerine, ByLock
için "inkar edin" taktiği verirken oyalama için de "A'dan sorulursa B'den cevap verin" önerisinde bulundu. Keleş'e ait "taşınabilir bellek"te yer alan ve 15 Temmuz'dan sonra hazırlandığı tespit edilen "Nasıl ifade vermeliyiz" başlıklı dijital belgedeki taktikler özetle şöyle:
TONGAYA DÜŞMEMEK LAZIM:
Hiçbir iddiayı kabul etmemek, kesin bir dille reddetmek lazım. Örneğin 'a'dan soru sorup bahsederken, 'b'den cevap verebiliriz. Yani illa onların sorularına cevap vermek zorunda değiliz. Rahat ve sakin olmaya çalışıp bir şeyler söyleyip ama gerçekten aleyhimize olan hiçbir şey söylemeyebiliriz. Sükunet ve kendinden emin tavrın çok önemlidir. Şunu da yapabilirler, ellerinde delil varmış gibi soru sorabilirler. Bu tongaya düşmemek lazım. Bunu asla unutmamak lazım. Restleşmeden mutlaka bilgi, belge, delil istenmeli ve ayrıntıları incelenip öyle cevap vermeli mesela.
HİMMET Mİ VERDİNİZ?:
Diyanet İşleri Başkanlığının makbuz karşılığında topladığı kurban bağışı dışında başka bir kuruma yardım verilmediği şeklinde cevap verilmeli.
DEMOKRATİK DURUŞ!:
Kamu görevlisiysek görevimizi tamamen profesyonelce mevzuata göre yaptığımız, başka hiçbir motivasyona sahip olmadığımız özellikle vurgulanmalı. Darbe girişimiyle ilgili sorularda, darbeye karşı demokratik bir duruş sergilenmeli, açıkça darbeye ne direkt ne de pasif kalarak destek olmadığımızı belirtmeli, darbeyle ilgili atılan bir tweet ya da bir söz, karşı taraf kanıtlayamıyorsa mutlaka reddedilmeli.
BYLOCK'A AÇIK DİLLE İNKÂR:
Telefon programıyla ilgili sorularda, şayet programı (ByLock) yakalatmamışsak böyle bir şeyi kullanmadığımızı açık bir dille söylemeli. Teknik konular ispatlanması zordur, ilerde lehimize sonuçlar doğurabilecekken şimdiden kendi beyanımızla kabul etmemiz doğru değildir.
ŞİFREYİ KENDİLERİ ÇÖZSÜN:
Özelikle bilgisayar ve telefon gibi konular mümkün olduğunca çelişkiye düşmeyecek şekilde inkar edilmeli. Telefon programıyla ilgili telefon şifresini kolluğa vermek zorunda değiliz. Kolluk kendisi şifreyi çözüp açmışsa delil olarak kullanabilir. Fakat delil olarak kullanabilse de ortada suç oluşturan eylem olmadığında kısa vadede sıkıntı yaratsa da uzun vadede problem olmaz. Son olarak şunu unutmamalı, bize düşen tedbirdir.