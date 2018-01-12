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'in oğlu hayatını kaybetti!

Ünlü Halk Ozanı 'in oğlu hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 12.1.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 11:03
Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu hayatını kaybetti!

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde uzun süredir şeker, tansiyon, prostat, kolestrol gibi hastalıklarla mücadele eden ve yaklaşık 4 yıldır yatağa bağlı halde yaşayan 84 yaşındaki , dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.

Aynı evde birlikte yaşadığı Türkan Ertemur'un haber vermesi üzerine eve gelen doktoru, Şatıroğl''nun öldüğünü belirledi. Şatıroğlu'nun cenazesi Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şatıroğlu'nun cenazesi yarın Sivrialan köyünde toprağa verilecek.

Ahmet Şatıroğlu kimdir?

Dünyaca ünlü halk ozanı Şatıroğlu'nun büyük oğlu Ahmet Şatıroğlu 84 yaşında yaşama veda etti.

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Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu hayatını kaybetti!
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