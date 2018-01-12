Askerlik yeri öğrenme ve askerlik yeri sorgulama! 98/1 Askerlik yerleri belli oldu mu? (e-Devlet)

Askerlik yerlerini öğrenmek isteyenlerin heyecanlı bekleyişi başladı; tecilini bozan adaylar da askerlik yerlerinin belli olmasını bekliyor. Askerlik yerleri belli oldu mu? sorusu sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Asker adayları 98/1 askerlik yeri sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilecekler.

Ülkemizde asker alımları dönem dönem yapılır ve bu dönemlere 'CELP DÖNEMLERİ" denir. 98/1 celp dönemine askere gideceklerin silah altına alınacağı tarih olarak iki ayrı tarih dikkat çekiyor. Bu tarihler A Grubu için 3 veya 8 Şubat, B grubu için ise Mart ayının ilk haftası olacak.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA

Her zaman olduğu gibi bu dönemde de askerlik sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. e-Devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr adresine girecek adaylar, Milli Savunma Bakanlığı kısmından askerlik yerlerini öğrenebilecekleri ekrana geçiş yapabilecekler.

ASKERLİK YERİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için tüm detayları açıkladı.

1) Şubat 2018 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 45'inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2) Şubat 2018 Er Celp Döneminde;

a) 1998 Doğumlu ve Bunalrla ve Bunlarla İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi şubat 2018 olanlar,

b) Celp dönemi şubat 2018 olmadığı halde, Şubat 2018 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar,

c) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Şubat 2018 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

3) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

4) Şubat 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

a) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 12 Ocak – 31 Ocak 2018, (2) e-devlet üzerinden 12 – 25 Ocak 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

b) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 01 Mart – 13 Mart 2018, (2) e-devlet üzerinden 01 – 08 Mart 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

c) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.

5) Şubat 2018 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 31 Ocak 2018 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 13 Mart 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 89'uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

6) 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.