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'dan 'na tazminat davası

, önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Genel Başkanı hakkında 150 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Giriş Tarihi: 12.1.2018 15:12 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
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