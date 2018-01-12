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'ın sözde 'Tarım Bakanı' 'de yakalandı

'nin Develi ilçesinde, terör örgütü 'ın sözde 'Tarım Bakanı' olduğu iddia edilen Tarık Ahmet, jandarma ekipleri 9 kişi ile birlikte yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 12:39
DEAŞ'ın sözde 'Tarım Bakanı' Kayseri'de yakalandı

merkezli iki ilde terör örgütü 'a yönelik operasyonda, aralarında örgütün sözde "tarım bakanı"nın da bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

Jandarma ekiplerince, DEAŞ'ın, örgüte eleman kazandırmasını önlemeye yönelik soruşturma kapsamında, Kayseri'nin Develi ilçesi ve 'te belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Develi'de, tarım işçilerini örgüte kazandırmaya çalıştığı öne sürülen örgütün sözde "tarım bakanı" Tarık A'nın da aralarında olduğu 9 zanlı, Gaziantep'te de bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

VALİ KAMÇI: BİZİM BURAYA GELİYOR VE ÇİFTÇİLİKLE UĞRAŞIYOR

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın sözde tarım bakanının gözaltında olduğunu söyledi.

Vali Kamçı, şunları kaydetti:

"Adamların, tarım işleriyle uğraşan sözde bakanı. Bizim buraya geliyor ve çiftçilikle uğraşıyor. Hücresel evlerin Kayseri'de olduğunu düşünmüyoruz. Her an her şeyin olabileceği düşüncesindeyiz. Burada DEAŞ'lıları yakalıyoruz. Buraya gezmeye ya da tatil yapmaya gelmiyorlar. Bir art niyetle geliyorlardır. İki, üç gün öncesinde yine emniyetimiz, aldığımız güzel bir istihbaratın neticesinde yine önemli kişileri yakaladı.

Şu anda gözaltındalar, sorgulamaları devam ediyor. Gerekli önlemlerimiz, istihbari çalışmalarımız üst seviyede devam ediyor. Arkadaşlarımız memleketimizin güvenliği için çalışmalarına devam ediyor."

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DEAŞ'ın sözde 'Tarım Bakanı' Kayseri'de yakalandı
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