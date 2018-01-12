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: 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılmış ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulmuştur.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 11:18 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 11:20
Emniyet Genel Müdürlüğünden 'Özel Harekat' açıklaması

, 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dairesi Başkanlığının yeniden yapılandırıldığını ve statüsünün yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:

25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılmış ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulmuştur. 16/11/2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının faaliyetleri Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı 12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır" denildi.

Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı

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Emniyet Genel Müdürlüğünden 'Özel Harekat' açıklaması
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