Erdoğan Merkel’i davet edecek

Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Antalya
'da Alman gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deutsche Welle'nin haberine göre Çavuşoğlu, Almanya
'da hükümetin kurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın Başbakan Merkel
'i davet edeceğini ya da Almanya'yı ziyaret edeceğini ifade etti. İki ülke arasında diyaloğun devam ettirilmesi gereğine işaret eden Çavuşoğlu, Die Welt gazetesinin Türkiye
'de tutuklu muhabiri Deniz Yücel
'e ilişkin soru üzerine, "Tutuklu olmasında benim çıkarım nedir? Hiçbir şey. Bu durum ilişkilerimizi zehirliyor. Bu sorundan kurtulmak için yargıya müdahale edemem. Deniz Yücel'in akreditasyonu yok, gazetecilik nedeniyle tutuklu değil" dedi. Erdoğan'ın Almanya'yı Nazi yöntemleri uygulamakla suçlamasına yönelik eleştirileri ise Çavuşoğlu, "Siz Erdoğan'a 'diktatör' dediniz, ağır hakaret ettiniz. Bu durumda benzer eleştiriler alırsınız" sözleriyle değerlendirdi. Çavuşoğlu, ABD
'nin Newsweek dergisine yazdığı "Suriye
'de barış nasıl sağlanır" başlıklı makalede ise "PYD
/YPG
'ye ABD'nin silah desteği sadece Türkiye'nin güvenliğini değil Suriye'nin geleceğini de tehlikeye atmakta" ifadelerini kullandı.