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Erdoğan ’i davet edecek

Dışişleri Bakanı , Erdoğan’ın ’da hükümet kurulmasının ardından ’i davet edeceğini ya da Almanya’yı ziyaret edeceğini açıkladı

Giriş Tarihi: 12.1.2018
Erdoğan Merkel’i davet edecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt , Antalya'da Alman gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deutsche Welle'nin haberine göre Çavuşoğlu, 'da hükümetin kurulmasının ardından 'ın Başbakan 'i davet edeceğini ya da Almanya'yı ziyaret edeceğini ifade etti. İki ülke arasında diyaloğun devam ettirilmesi gereğine işaret eden Çavuşoğlu, Die Welt gazetesinin 'de tutuklu muhabiri 'e ilişkin soru üzerine, "Tutuklu olmasında benim çıkarım nedir? Hiçbir şey. Bu durum ilişkilerimizi zehirliyor. Bu sorundan kurtulmak için yargıya müdahale edemem. Deniz Yücel'in akreditasyonu yok, gazetecilik nedeniyle tutuklu değil" dedi. Erdoğan'ın Almanya'yı Nazi yöntemleri uygulamakla suçlamasına yönelik eleştirileri ise Çavuşoğlu, "Siz Erdoğan'a 'diktatör' dediniz, ağır hakaret ettiniz. Bu durumda benzer eleştiriler alırsınız" sözleriyle değerlendirdi. Çavuşoğlu, 'nin Newsweek dergisine yazdığı "'de barış nasıl sağlanır" başlıklı makalede ise "/'ye ABD'nin silah desteği sadece Türkiye'nin güvenliğini değil Suriye'nin geleceğini de tehlikeye atmakta" ifadelerini kullandı.
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Erdoğan Merkel’i davet edecek
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