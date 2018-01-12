HDP’li Leyla Zana’nın vekilliği düştü

HDP
'li Leyla Zana
'nın milletvekilliği, devamsızlık nedeniyle düşürüldü. Ağrı'dan 26. dönem milletvekili seçilen Zana, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederken metne sadık kalmayarak değiştirmişti. Ancak dönemin geçici TBMM Başkanı Deniz Baykal, bu durumu kabul etmemişti. Tekrar kürsüye gelen Zana, yine metni değiştirince tepki görmüştü. Yemin etmediği için 1 Kasım 2015 seçimlerinden bu yana Meclis çalışmalarına katılmayan Zana'nın milletvekilliği, dün 302 oyla düşürüldü. TBMM Genel Kurulu'ndaki oturuma katılan AK Parti ve MHP milletvekilleri "evet" oyu kullandı. Az sayıdaki CHP milletvekilinin ise oy kullanmadığı görüldü.