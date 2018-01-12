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İngiltere'den sonra bir şok da 'den

Avrupa Birliğince (), 'in işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı bölgelerde yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yüzlerce ek konut ekleme planına tepki gösterilerek, bunun uygulanması durumunda devletinin tehlike altına gireceği açıklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 22:43 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 01:48
İngiltere'den sonra bir şok da AB'den

Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, li yetkililerin bu hafta Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine 800'den fazla ek konut eklenmesi için ihale açtığı anımsatıldı.

AB'nin, İsrail'in yerleşim yerleri ve benzer faaliyetlerine ilişkin tutumunun çok açık olduğu ve değişmediği vurgulanan açıklamada, "Yerleşim yerlerine ilişkin tüm faaliyetler uluslararası hukuk çerçevesinde yasa dışıdır, iki devletli çözüm ve kalıcı barış ihtimalini zayıflatmaktadır. AB, İsrailli yetkililerin bu kararlarını gözden geçirmesi ve iptal etmesini bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'den İsrail'e şiddetli kınama

Açıklamada, İsrail'in yerleşim birimlerine ek konut ekleme planını uygulaması durumunda devletinin tehlike altına gireceğinin altı çizildi.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Kurumu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine yüzlerce ilave konut inşa etme kararını onaylamıştı. Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşası faaliyetlerine hız vermişti.

ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE; TAMAMI YASADIŞI

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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İngiltere'den sonra bir şok da AB'den
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