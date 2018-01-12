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Karlov suikastinde yeni gelişme!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı H.K. tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 19:24
Karlov suikastinde yeni gelişme!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un, silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı H.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren H.K. tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. H.K, "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan sevk edildiği Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, cinayeti ile ilgili Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü polis 6 kişi tutuklanmıştı.

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Karlov suikastinde yeni gelişme!
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