Simülasyon merkezinde 7.2’lik panik!

Ankara'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD
) tarafından Deprem
Simülasyon Merkezi'nde düzenlenen eğitim programına katılan Başbakan yardımcıları Recep Akdağ
ile Hakan Çavuşoğlu, gazetecilerle birlikte oluşturulan 7.2 büyüklüğündeki depremi yaşadı. Programda gazetecilere doğal afetler hakkında bilgi verilerek deprem öncesinde ve sonrasında yapılacaklar anlatıldı. Tatbikat sonrası yaşadıklarını anlatan Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Basit bir tatbikat olmasına rağmen paniğe kapılabiliyorsunuz. Allah depremlerden korusun. Toplum olarak üstümüze düşen vazifeler var. Her aile, her birey üstüne düşen vazifeyi yapmalı. Çocuklarımızı, gençlerimizi eğitmeliyiz. Bu simülasyon merkezlerini biraz daha yaygınlaştıracağız" dedi. Türkiye'de binaların depreme dayanıklılığını artırmak için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirten Akdağ, "Türkiye deprem riski içeren bir afet bölgesi. 1990 yılı öncesinde çok riskli yapılar oluşturulmuş. Bu hususta iyileştirmeler yapıyoruz. Büyük şehirdeki kamu binalarında iyileştirmeler yapıyoruz. Bu kapsamda İstanbul'da bin 200 okulun bini depreme dayanıklı hale getirildi" diye konuştu.