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Son Dakika Haberi: Biri astsubay 2 kişi 'den yakalandı

Son dakika haberi... 'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan biri astsubay 2 zanlı yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 14:22 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 14:23
Son Dakika Haberi: Biri astsubay 2 kişi FETÖ'den yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığının 'nün yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Eskişehir merkezli 12 ilde 30 Kasım'da başlatılan operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, KHK ile kapatılan bazı okullarda yönetici ve öğretmen olarak çalışan sözde "mahrem imam" Muhammet K. ile astsubay üstçavuş Şaban K. belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

DAHA ÖNCEKİ OPERASYONDA 64 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı verilen, muvazzaf asker, sözde "mahrem imam" ve pilotların da aralarında bulunduğu 66 zanlıdan 64'ü Eskişehir, Amasya, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmış, bunlardan 45'i tutuklanmıştı.

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Son Dakika Haberi: Biri astsubay 2 kişi FETÖ'den yakalandı
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