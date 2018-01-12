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Son Dakika Haberi: Eş zamanlı operasyonu! Çok sayıda var

Son dakika haberi... merkezli altı ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturmada 22 kişi yakalandı. na alınan isimler arasında aralarında terör örgütü ile iltisaklı eğitim kurumlarında çalışmış ve halen özel eğitim kurumlarında aktif çalışan, askeri mahrem yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen ve ByLock kullanıcısı isimler var.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 13:35 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 13:38
Son Dakika Haberi: Eş zamanlı FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, , Bingöl, Elazığ, Erzincan, Mersin ve Trabzon'da önceden belirlenen 25 adrese İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ARALARINDA MAHREM YAPILANMADAN İSİMLER VAR

Aralarında terör örgütü ile iltisaklı eğitim kurumlarında çalışmış ve halen özel eğitim kurumlarında aktif çalışan, aralarında askeri mahrem yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen ayrıca ByLock kullandığı öne sürülen şüpheli 22 kişi na alındı.

ARANAN İSİMLERDEN BİRİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ

Soruşturma kapsamında aranan bir zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Son Dakika Haberi: Eş zamanlı FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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