Bakanlık söz konusu değil kurumsal kimlik korunacak

Başbakan Binali Yıldırım
, kabinede MHP
'li bakan olacağına ilişkin iddialara yanıt verdi. Ankara Pursaklar Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası, "Partilerin kurumsal kimliklerini muhafaza etmek suretiyle, yani bir partinin tüzel kişiliğini muhafaza ederek seçime birlikte gitmelerine yönelik düzenlemeye sıcak bakıyoruz" dedi, şu mesajları verdi:
İTTİFAK GİZLİ OLMAZ, ALENİ OLUR:
(Kılıçdaroğlu'nun 'doğal ittifak
' açıklaması) Neymiş o? Ne demek doğal kenetlenme. Birbirlerine bir şey söylemeden ittifak mı yapacaklar? İttifak dediğin aleni, açık şekilde yapılır. Biz, bunun için de düzenleme yapıyoruz. Gizli, saklı ittifak yapmaya kalkmasınlar. Vatandaş bunu yemez. Kiminle, kimin beraber olduğunu millet görecek, ona göre karar verecek. Biz, hiçbir emperyal gücün emellerine hizmet edecek hiçbir kimseyle, partiyle ittifak yapmayız. İttifak öyle gizli saklı olmaz, doğal kenetlenme falan bunlar zırva. Aleni açık bir şekilde ortaya konur, gereği yapılır. Vatandaş da bakar kimden yana tavrını koyacaksa o şekilde hareket eder.
SEYAHAT YASAĞI ÇÖZÜM DEĞİL
(ABD'nin Türkiye'ye seyahat uyarısı) Bunlar güzel şeyler değil. 'Türkiye güvenli ülke değil' algısı oluşturmak haksızlıktır.
AK PARTİ'DE UYUM İÇİN 5 ALT KOMİSYON
AK Parti
ile MHP arasında yapılacak ittifakla ilgili komisyonlar kuruldu. AK Parti'de parti sözcüsü Mahir Ünal, Mustafa Şentop, Abdülhamit Gül, MHP'de ise Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve İsmail Faruk Aksu üye olarak belirlendi.