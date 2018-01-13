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Çocuk hükümlü ve tutuklular için ziyaret düzenlemesi

Çocuk hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 'de yayımlandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 08:11
Çocuk hükümlü ve tutuklular için ziyaret düzenlemesi

Çocuk hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 9. maddesinin sonuna "Çocuk hükümlü ve tutukluların üç kişilik liste kapsamındaki kişiler tarafından ziyaret edilebilmeleri için çocuğun anne ve babasının veya yasal temsilcisinin rızası aranır. Ziyaretçinin ergin olmaması halinde ziyaretçi çocuğun da anne ve babasının veya yasal temsilcisinin rızası aranır." fıkraları eklendi.

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Çocuk hükümlü ve tutuklular için ziyaret düzenlemesi
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