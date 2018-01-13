E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ile sınav sonuçları ve karne notu sorgula

2017-2018 eğitim ve öğretim sezonunun ilk yarısının sona ermesine sayılı günler kala öğrencilerde karne heyecanı başladı. Tatil planı yapan öğrenciler bir yandan da E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girerek sınav sonuçları ve sözlü notlarını kontrol edebiliyor. İnternet üzerinden E Okul öğrenci girişi yapmak için gerekli adımlara bu haber üzerinden kolaylıkla ulaşabileceksiniz. e-Okul ile aynı zamanda birçok bilgiye daha ulaşabilirsiniz.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ'NE ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İnternetten sınav sonuçları ve son aldığı sözlü notlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler öncelikle e-okul.meb.gov.tr adresini ziyaret etmeliler. Burada karşınıza gelen sayfanın sağ tarafında bulunan bilgileri doldurarak ise e-okul sistemine ulaşarak notları görüntüleyebilirler.

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ YAP TIKLA

E OKUL İLE KARNE NOTU NASIL HESAPLANIR?

Dönem sonunun yaklaşmasıyla birlikte, öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığı da sorgulanmaya başlandı. Takdir-teşekkür hesaplama, e-Okul sisteminden yapılabilir. Hesaplama için, öğrenci notlarının öğretmenler tarafından sisteme yüklenmiş olması gerekir. Notlar sisteme yüklendikten sonra, e-Okul uygulamasına giriş yapılarak yıl sonu başarı puanına bakılır.

- 70,00 - 84,99 puan aralığında olan öğrenciler teşekkür belgesi,- 85,00 - 100 puan aralığında olan öğrenciler de takdir belgesi almaya hak kazanırlar. Öğrenim süresince en az üç öğretim yılında takdir belgesi alanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilirler.

Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.