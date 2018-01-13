Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzlukları nedeniyle görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı'na sahip çıkmak için yaptığı konuşmadaki sözleri üzerine 150 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan manevi tazminat davasının dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Davalı (Kılıçdaroğlu), Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarının yurt dışına para aktardığını iddia etmiş, iddiasını ispata davet edilmiş ancak ispat bağlamında sunduğu belgelerin yurt dışına para transferleriyle ilgili olmadığı kısa sürede anlaşılmıştır. Bu koşullarda davalının mesnetsiz ve dayanaksız iddialar sebebiyle pişmanlık duyup Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemesi gerekirken yeni yalanlarla kampanyayı sürdürmeye çalışması saplantıya dönüşmüş kör bir düşmanlığın varlığını ortaya koymaktadır. Davalının Sayın Cumhurbaşkanımızı FETÖ ile ilişkilendirmeye yönelik açıklamalarını, suçluluk telaşı ile yapılmış artık gizlenmesi mümkün olmayan CHP - FETÖ işbirliğini örtmeye ve dikkatleri dağıtmaya yönelik bir çaba olarak değerlendirmek gerekir."

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