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sınırına tank sevkiyatı

Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ardından sınırda hareketli anlar yaşanıyor. sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı.

Giriş Tarihi: 13.1.2018 20:50 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 20:56
Suriye sınırına tank sevkiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ'daki kongresi konuşmasında, "Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. 'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler." sözleri sonrasında sınırında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TSK, AFRİN'İ VURMAYA BAŞLADI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkinden unsurlarınca Afrin'de mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapılmıştı.

SINIRDA SICAK SAATLER

'deki çeşitli birliklerinden kente gelen 5 tank yüklü tır konvoyu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Konvoy burada güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.

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Suriye sınırına tank sevkiyatı
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