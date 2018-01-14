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54 ülke Trump'tan özür bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir toplantıda bazı ülkeler için 'b.k çukuru' ifadesini kullanmasına tepkiler sürüyor. 54 Afrika ülkesinin BM nezdindeki büyükelçileri, bazı ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın özür dilemesini talep etti.

Giriş Tarihi: 14.1.2018 12:51
54 ülke Trump'tan özür bekliyor

Sputnik'in aktardığına göre, BM'deki Afrika grubunun üyesi 54 ülkenin büyükelçileri, ABD Başkanı Trump'ın Afrikalı göçmenlere yönelik sözleri üzerine dün 'ta acil toplantı düzenledi. Toplantının ardından Trump'ı kınayan ortak bir bildiri yayımlandı.

Bildiride, Trump'ın 'daki bir toplantıda, Haiti, El Salvador ve Afrika ülkelerine atıfla kullandığı "Bu b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz" ifadesinin 'skandal ve ırkçı' olduğu ve güçlü bir şekilde kınandığı belirtildi.

"ABD kurumlarında, Afrikalıları renklerinden dolayı küçümseme eğiliminin artmaya başlaması endişe vericidir" ifadesine yer verilen bildiride, Afrika'nın aynı şekilde hakaret edilen Haiti ve diğer halklar ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Trump'tan sözlerini geri alması ve özür dilemesi talep edilen bildiride, ABD Başkanı Trump'ı kınayan tüm Amerikalılara teşekkür edildi.

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54 ülke Trump'tan özür bekliyor
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