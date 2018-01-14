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'nun skandal tweetleri

'nin dün yapılan kongreyle İstanbul teşkilatına başkan olarak seçilen 'nun, 15 Temmuz'da darbeyi durduran halka 'DAEŞ'çi' muamelesi yaptığı tweetler ortaya çıktı. Gezi ve Kobani provokasyonunu destekleyen Kaftancıoğlu’nun Ermeni soykırım yalanı hakkında attığı skandal tweetler ise çok başını ağrıtacak. Devlete “seri katil” diyen Canan Kaftancıoğlu’nun HDP’ye verdiği destek ise gözlerden kaçmıyor.

Giriş Tarihi: 14.1.2018 13:04 Güncelleme Tarihi: 14.1.2018 13:32
Canan Kaftancıoğlu'nun skandal tweetleri

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçildi. Oylama sonucunun açıklanmasının ardından kürsüye gelen Canan Kaftancıoğlu, kısa bir konuşma yaptı, kendisini seçenlere teşekkür etti.

Canan Kaftancıoğlu'nun, başkan seçilmesinin ardından verdiği demeçler, attığı tweet'ler de yeniden hatırlandı.

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HDP - CHP İTTİFAKINI ELEŞTİRENLERE GERZEK DEDİ

PKK terörü asker, polis ve sivil vatandaşları katlederken Kaftancıoğlu, BDP (HDP) ile 'nin adı konulmamış ittifakını eleştirenlere 'gerzekler' diyordu.

15 TEMMUZ'DA DARBEYİ DURDURAN HALKA HAKARET

Kaftancıoğlu 15 Temmuz'da ise, darbecilerin katlettiği sivillere üzülmek yerine, çıplak elleriyle tankları dize getiren vatandaşlara 'Kafa kesen IŞİD'ci terörist' muamelesi yapıyordu.

Kaftancıoğlu ayrıca, PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin, ABD'nin piyade askeri olarak Kobani'de giriştiği çatışmaların da en büyük destekçilerindendi.

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Canan Kaftancıoğlu'nun skandal tweetleri
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