CHP kongresinde yine arbede

CHP
İstanbul 36. Olağan İl Kongresi, delegeler arasında arbedeye ve liste pazarlığına sahne oldu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun da katıldığı gergin kongre, Bostancı Gösteri Merkezi'nde dün gerçekleşti. Kongrede başkanlığa aday olan Cemal Canpolat
ile Canan Kaftancıoğlu
arasındaki seçim
yarışında liste pazarlığı yaşandı. Canpolat ve Kaftancıoğlu'nun ortasına oturan Kılıçdaroğlu herhangi birine açık destek vermedi. Ancak Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin Kaftancıoğlu'nun yanında olması dikkat çekti. Deniz Baykal'a ve Muharrem İnce'ye yakın isimler, liste pazarlıklarının içinde yer aldı. İnce, İstanbul'un 186 delegesinin 80'inin kendi taraftarı olduğunu belirterek, Canpolat'tan hem il yönetimine hem kurultay delegeliğine adamlarını yazmasını istedi.
KAPILAR ARDINDA PAZARLIK
Benzer talepler, Baykal'a yakın isimlerden de gitti. Kapalı kapılar ardında gerçekleşen pazarlıklar gün boyunca sürdü.
Kurultay delegeliği için 14 belediye başkanından 12'si Canan Kaftancıoğlu'nun listesinde, Avcılar ve Ataşehir belediye başkanları ise Cemal Canpolat'ın listesinde yer aldı.
654 delegenin oy hakkı bulunan kongrede kavga da çıktı. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muharrem Aktaş'la bir grup delege arasında arbede yaşandı. Kürsüye çıkan Aktaş, Sarıyer'de mahalle seçiminde usulsüzlük yapıldığını iddia etti. Bunun üzerine CHP Sarıyer İlçe Teşkilatı üyesi bir grup, "Hak, hukuk, adalet" sloganları atarak Aktaş'ı yuhaladı.