Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yozgat 6. olağan il kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yozgat bir şehitler diyarıdır. Şehit olan, gazilikle şereflenen niceleri var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yozgat'ta...

15 TEMMUZ

Yozgat, 15 Temmuz gecesi sokağa ilk çıkan şehirlerimizden biriydi ve 14 şehit verdi. O gece Yozgat'ta darbecilerin en küçük bir faaliyeti olamadı. Sizler Ankara ve İstanbul'da da mücadelenin en ön saflarında yer alıyordunuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yozgat'a müjde

Yozgat deyince; sadece haritadaki yerine, tabeladaki yerine bakarsanız yanılırsınız. Avrupa'da da en az burası kadar büyük bir Yozgat var. Ankara'da, İstanbul'da diğer şehirlerimizde de. Yozgat tarih boyunca ülkesi için büyük fedakarlık yapmıştır. Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda verilen şehitlerimize baktığımızda Yozgat ön sıralarda yer alıyordu. Yozgata bugüne kadar 11 kat trilyonluk yatırım yaptık. Daha önce kimsenin aklından geçmeyen hizmetleri Yozgat'a getirdik. Yozgat'a havalimanı yapılacak dense kim inanırdı? İnşaatına bu yıl başlanacak ve 2020 yılında hizmete girecek. Sağlıkta da önemli bir adım attık. Bundan çeyrek asır önce, şehir hastanelerinin ilk hizmete gireceği yer Yozgat dense kim inanırdı? TOKİ vasıtasıyla 6 bin toplu konutu hak sahiplerine verdik. Sadece 44 kilometre bölünmüş yol vardı, buna 331 kilometre daha ilave ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı şiir

Devlet Bahçeli'nin şahsımızı destekleyeceği yönündeki açıklamaları memnun etti. Sayın Bahçeli'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Gönül isterdiki bu milli duruşa ana muhalefet partisi de katılsın. Ancak yerli ve milli duruştan anlamadığı için böyle bir şeyin içinde yer alması mümkün değil.