AK Parti Tokat İl Kongresi öncesinde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 seçimlerine işaret ettiği konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, 2019'da yeni bir dönemin önünü açacak" dedi.

Pensilvanya'daki teröristbaşına da önemli mesajlar gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD seni biraz daha kullanır sonra kirli bir çamaşır olarak kapının önüne atar. Sen bu millete ihanet ettin, bu ümmete ihanet ettin. Bunun bedelini ağır ödeyeceksin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pensilvanya'ya flaş mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

6. Olağan Kongre vesilesiyle bugün Tokat'tayız. Bugün yeni bir milada başlıyoruz. Milli mutabakatımızla beraber Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak. Bu adımlarla beraber birlik, beraberlik... Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da duydunuz. Görüşmeleri duydunuz, gördünüz. Bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacak, karşımızdaki o CHP zihniyeti bu milletten gereken dersi alacak. Buna hazır mıyız? Öyleyse daha çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Birileri bizi bölmeye çalışıyor. Onlara da gereken dersi arazide vereceğiz.