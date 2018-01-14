E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenci giriş ve karne notları sorgulama!

2017-2018 eğitim ve öğretim yılınının ilk döneminin sona ermesine sayılı günler kaldı. Zorlu bir sezonu daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler sömestr tatili için gün sayıyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ise yoğunluk başladı. Veliler, çocuklarının notlarını E Okul öğrenci giriş ekranından kolaylıkla kontrol edebiliyor. Son sınav ve sözlülerin de sona ermesi ile neredeyse karne notları hazır gibi. e-Okul sistemine giriş yaparak notlarınızı haberimiz üzerinden görebilirsiniz.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E Okul, internet üzerinden öğrencilerin ve sınav sonuçları ve sözlü notlarına ulaşabildiği bir bilgi portalı. Bu sisteme giriş yapmak için ilk olarak e-okul.meb.gov.tr adresini ziyaret etmelisiniz.Daha sonra karşınıza gelen mavi pencerenin sağ tarafında şu bilgiler yer alıyor;

Resimdeki Rakamlar

Öğrenci TC. Kimlik Numarası

Öğrenci Okul Numarası

Bu bilgileri sırasıyla doldurduktan sonra aşağıda bulunan sarı renkli ''GİRİŞ'' butonununa tıkladığınızda giriş işlemini başarıyla sağlamış olacaksınız.

E OKUL SİSTEMİNE HEMEN TIKLA GİR

E OKUL İLE TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hangi belgeyi alacağım diye merak ediyorsanız e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni kullanabilirsiniz. Sömestr tatiline çok az bir süre kala artık öğrenciler de hangi belgeyi alacaklarını merak eder oldu. Yazılı ve sözlü sonuçları ise e-Okul VBS'deki yerini aldı. Sizler de e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile takdir teşekkür hesaplaması yapabilirsiniz.

e-Okul takdir teşekkür hesaplama işlemi için tüm öğretmenlerin e-Okul sistemine tüm notları girmesi gerekmektedir. Notlar girildikten sonra derslerin ortalama puanları ortaya çıkar ve yıl sonu başarı puanına bakılır.

Yıl sonu başarı puanı 85,00 ile 100 puan arasında olursa takdir belgesi, 70,00 ile 84,99 puan arasında olursa da teşekkür belgesi alınır.

DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.