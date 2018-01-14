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Gaybubet evlerine baskın: 4 gözaltı

Giriş Tarihi: 14.1.2018

KIRŞEHİR: 'nün üniversite yapılanmasında yer alan kadınların gizlendiği belirlenen 'gaybubet evi'ne yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
BAYBURT: Örgütün asker mahrem imamı A.G. Ankara'da yapılan operasyonla yakalanarak Bayburt'a getirildi.
TOKAT: Soruşturma kapsamında 4 ilde gözaltına alınan 5 asker, etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmaları üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, devletin bütün kurumlarında FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Bizim bakanlığımızda şu anda 7 bin 655 personel ihraç edilmiş durumda. İhracın sonrasında gelen itirazların değerlendirilmesiyle 252 personel göreve iade edilmiş, 243 personel ise şu an açıkta" bilgisini paylaştı.

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Gaybubet evlerine baskın: 4 gözaltı
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