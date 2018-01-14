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'dan ABD'nin terör örgütü YPG açıklamasına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , "Bu durumun kabul edilmesi mümkün değil. Türkiye'nin teröre her türlü müdahele hakkı mahfuz" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018 18:53 Güncelleme Tarihi: 14.1.2018 19:18
İbrahim Kalın'dan ABD'nin terör örgütü YPG açıklamasına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , "Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur."değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den skandal YPG açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Uluslararası Koalisyon tarafından bazı medya organlarına yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye Sınır Güvenlik Gücü'nün kurulması ve eğitimi amacıyla çalışıldığı" bilgisinin paylaşıldığını aktardı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin "DEAŞ ile mücadele" gerekçesiyle PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG'ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar attığına işaret eden Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durumun kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar çerçevesinde, adı ve şekli ne olursa olsun her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur."

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İbrahim Kalın'dan ABD'nin terör örgütü YPG açıklamasına tepki
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