"Parsel parsel satılan Cumhuriyet ve FETÖ"

İŞTE MAHMUT ÖVÜR'ÜN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Sonra da TIR operasyonları görüntüsü geldi.

Can Dündar bu kadarla yetinmedi.

Gazete manşetine FETÖ'cü savcıları taşımaya hatta bir türlü satamadığı kendi villasını FETÖ'cü avukata satmaya kadar bir dizi şey yaptı.

O ana kadar susup kenara çekilen Vakıf üyesi Alev Coşkun ve arkadaşları hemen harekete geçti ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden seçimlerin incelenmesini istedi. Yaklaşık 4 yıl içinde 4 ayrı müfettiş incelemesi yapıldı. Biri hariç hepsi seçimleri yasaya aykırı ve hileli buldu.



Bunun üzerine Alev Coşkun ve arkadaşları Şubat 2016'da Vakıf seçimlerinin iptali için İstanbul'da bir hukuk davası açtı. Mahkeme 2 Haziran 2017'de iddiaları haklı buldu ve seçimi iptal etti.

Vakfılar Genel Müdürlüğü'nün avukatı da "mevcut yönetim batıldır" diye dilekçe verdi. Dava şu anda İstanbul İstinaf Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nde.

Süreç böyle ama ilk mahkeme kararından sonra Vakıflar'ın seçimleri yeniletme yetkisi olduğu söyleniyor, doğruysa şu ana kadar neden yeniletmediğini merak ediyorum.

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