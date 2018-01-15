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AK Parti MYK toplandı
AK Parti
MYK
toplandı
AK Parti
Merkez Yürütme Kurulu (
MYK
), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018
18:40
Güncelleme Tarihi: 15.1.2018
18:44
Parti genel merkezindeki toplantı saat 18.30'da başladı.
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