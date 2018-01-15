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toplandı

Merkez Yürütme Kurulu (), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 18:40 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 18:44
AK Parti MYK toplandı

Parti genel merkezindeki toplantı saat 18.30'da başladı.

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AK Parti MYK toplandı
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