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suç örgütü operasyonu

suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 15.1.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 11:02
Başkentte suç örgütü operasyonu

yapılan açıklamaya göre, suç örgütüyle ilgili soruşturma kapsamında tefecilik, silahlı yağma, ruhsatsız silah bulundurma, taşıma, şantaj ve tehdit suçlarından 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların yakalanması için operasyon başlattı.

Şüphelilerden 9'u gözaltına alınırken suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen İsmail A'nın da aralarında bulunduğu 3 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Başkentte suç örgütü operasyonu
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