Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KİT'lerde de BİT'lerde de şu anda çalışanların durumu neyse taşeronda olanların durumu da aynen onların durumuna dönecektir, bunu böyle biliniz. Zira bizim buradaki operasyonumuz aradaki adeta komisyoncuyu kaldırmaktır ve bunları kaldırarak nasıl ki KİT'ler şu anda mevcut elemanlarını belli bir şekilde değerlendiriyorsa, BİT'ler nasıl değerlendiriyorsa şimdi bu taşeronda olanlar da bu şekilde yapılacak imtihanlarla birlikte oranın elemanı olacaklardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yozgat'ta...

Erdoğan, Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Yozgat 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

Konuşmasının başında Yozgat'a gelmek üzere helikopterle yola çıktıklarını ancak hava muhalefeti dolayısıyla Zile'ye indiklerini belirten Erdoğan, Zilelileri selamlayarak, karayoluyla Yozgat'a ulaştıklarını ifade etti.

Tüm Yozgatlıları selamlayan Erdoğan, kuruluşundan bugüne AK Parti Yozgat teşkilatlarında görev yapalara teşekkürlerini iletti, ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yozgat'a müjde

Kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta kongrenin gerçekleştirildiği salonun dışında emniyet kayıtlarına göre 40 bin kişinin bulunduğuna işaret ederek, Yozgat'a Tokatlılar'ın selamını getirdiğini belirtti.

Kongreyle görevini devredeceklere teşekkür eden Erdoğan, görevi devralacaklara da muvaffakiyetler diledi.

Yozgat'a, 16 Nisan halk oylamasındaki yüzde 74'lük "Evet" oyu dolayısıyla şükranlarını sunan Erdoğan, bu sonuçla Yozgat'ın kendi rekorunu da kırarak ülke çapında 6. sırada yer aldığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı şiir

İlçeler arasında ise yüzde 90'lık "evet" oranıyla Saraykent'i, yüzde 85 oranla Kadışehri'ni, yüzde 82 ile Sorgun ve Aydıncık'ı, yüzde 81 oranıyla Çekerek ve Sarıkaya'yı özellikle belirtmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Yozgat'ın ilçelerinin neredeyse yarısının, tüm ilçeler arasında ilk yüze girdiğinin görüldüğünü aktardı.

- "YOZGAT BİR BAŞKASIN"

Bakanlar Kurulu, bürokrasi ve yakın çevresinde pek çok Yozgatlı ile çalışmaya devam ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehrimize yakışanın da böyle bir sonuç olduğunu biliyorum. Sevginiz, vefanız, desteğiniz için tüm Yozgatlı kardeşlerime ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Yozgat'ın aynı zamanda bir şehitler diyarı olduğunu, 34 yılı bulan terörle mücadele döneminde 298'i asker 31'i polis olmak üzere, 329 şehit verdiğini anımsatan Erdoğan, "Bu şehitlerimizi ilimizin, ilçelerimizin, köylerimizin mezarlıklarındaki bayraklara bakan herkes kolaylıkla görür. Çünkü her şehidimizin mezarının başında bayrağımız dalgalanıyor." diye konuştu.

Erdoğan'dan Afrin operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Yozgat'ın sokağa ilk çıkan, meydanı darbecilere bırakmayacağını ilk gösteren şehirlerin başında geldiğini belirterek, "Hamdolsun, o gece Yozgat'ta darbecilerin en küçük faaliyeti olmadı, olamadı. Ama o gece Yozgat tam 14 şehit verdi, çünkü sizler Ankara'da ve İstanbul'da da mücadelenin en ön saflarında yer alıyordunuz. Cesaretleri ve kahramanlıklarıyla darbecilere bu ülkeyi ele geçirmenin, bu millete diz çöktürmenin öyle kolay olmadığını gösteren tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.

Salonda bulunan ve üzerinde, "Mazluma baba oldun, mağdura evlat, kalbini ferah tut, gönlünü rahat, Apo'cu, Fetö'cü haine inat, yine de Reis diyor Yozgat" şeklindeki pankartı okuyan Erdoğan, "Maşallah, Yozgat bir başkasın." diye karşılık verdi.

- "11 KATRİLYON LİRALIK YARDIM"

Yozgat'ın mezarlıklarındaki ve şehrin girişindeki tepede dalgalanan bayrakların Arif Nihat Asya'nın şiirini hatırlattığına değinen Erdoğan, "Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin altında öleceğim." dizelerini okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altında doğduğumuz bayrağımızın altında ölen tüm kahramanlara bir kez daha selam olsun diyoruz." ifadesini kullandı.

Vatandaşların, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları üzerine ise Erdoğan, "Rabbimiz öyle buyuruyor, 'Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyiniz, onlar diridirler ancak bilemezsiniz'. Biz de öyle inandık ve yola böyle çıktık." karşılığını verdi.

Avrupa'da ve Türkiye'nin farklı illerinde de çok sayıda Yozgatlı'nın bulunduğuna işaret eden Erdoğan, tabelada nüfusun 421 bin göründüğünü ancak dışarıdaki Yozgatlılarla beraber nüfusun 1,5-2 milyondan aşağı olmayacağını kaydetti.

Erdoğan, Yozgat'ı bu büyüklüğüne uygun bir konumda değerlendirmek gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Yozgat tarih boyunca ülkesi ve milleti için büyük fedakarlıklar yapmıştır ama bununla mütenasip bir hizmet alamamıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarındaki bazı talihsizliklerin faturası Yozgatlı'ya kesilmiş olacak ki uzun süre bu şehir kamu hizmeti namına ciddi bir yatırım görmemiştir. Halbuki Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda verilen şehitlerimize baktığımız zaman Yozgat yine ön sıralarda yer alıyordu. Biz, Yozgat'ın üzerindeki bu kara bulutu dağıtmak için 15 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Bugüne kadar Yozgat'a 11 katrilyon liralık yatırım yaptık."

- "YENİ YOL İNŞASI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI"

Daha önce kimsenin aklından geçmeyen hizmetleri Yozgat'a getirdiklerini anlatan Erdoğan, "Mesela bundan 20 yıl önce 'Yozgat'a hızlı tren hattı gelecek' dense kim inanırdı? İşte inşaatı başladı, şu anda teknik sebeplerden kaynaklanan birtakım gecikmeler olmakla birlikte eninde sonunda bu proje tamamlanacak ve hizmete girecektir. Mesela 'Yozgat'a havalimanı yapılacak' dense kim inanırdı? Havalimanımızın şu anda ihalesi yapılmak üzere, inşaatına bu yıl başlanacak ve inşallah 2020 yılında hizmete girecek." değerlendirmesini yaptı.

Çekerek, Aydıncık ve Alaca tarafından hem havalimanına hem de Yozgat'a ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir yolun inşası için de hazırlıkların başladığını bildiren Erdoğan, çevre illere de hitap edecek havalimanının özellikle yurt dışındaki vatandaşlar için çok büyük kolaylık sağlayacağına inandığını vurguladı.b

Üniversitenin de Yozgat'ın hayali olduğunu aktaran Erdoğan, "Doğru dürüst ilkokulu, ortaokulu, lisesi olmayan bir Yozgat'tan hamdolsun 18 bin öğrencisi ve yetişmiş akademik personeliyle bölgesinin en iddialı üniversitesine sahip Yozgat'a kavuştuk." diye konuştu.

- "ÜNİVERSİTE ÇOK DAHA GÜÇLENECEK"

Kuruluşu tamamlanan hukuk fakültesine öğrenci alınmaya başlanması ve Sorgun'da inşa edilecek veterinerlik fakültesinin de devreye girmesiyle üniversitenin çok daha güçleneceğini ifade eden Erdoğan, "Üniversitemizin akademik kadrolarında görev almayı daha cazip hale getirmek için geliştirme ödeneği konusunda şehrimize yapılan adaletsizliğin giderilmesinin de bizzat takipçisi olacağım. Yozgat, üniversitesi yanında Adalet Eğitim Merkezi, Diyanet Eğitim Merkezi ve Polis Eğitim Merkezi ile adeta bir eğitim şehri hüviyetine büründü." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların "kadro" sloganları üzerine, "KİT'ler ve BİT'ler, bakın bu konuda yanlış bilgilendirmeler var. Biz KİT'lerde de BİT'lerde de şu anda çalışanların durumu neyse, taşeronda olanların durumu da aynen onların durumuna dönecektir, bunu böyle biliniz. Zira, bizim buradaki operasyonumuz, aradaki adeta komisyoncuyu kaldırmaktır. Bunları kaldırarak nasıl ki KİT'ler şu anda mevcut elemanlarını belli bir şekilde değerlendiriyorsa, BİT'ler nasıl değerlendiriyorsa, şimdi bu taşeronda olanlar da bu şekilde yapılacak imtihanlarla birlikte oranın elemanı olacaklardır, bunu bilmenizi istiyorum." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarım ve hayvancılık şehri olan Yozgat'tan bu alanlarda çok daha büyük atılımlar bekliyoruz. Geçtiğimiz 15 yılda 1,6 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaparak üreticilerimizi destekledik. Bugün Türkiye, hayvancılık meselesinin çözümünü tartışıyor. Halbuki çözüm burada, Yozgat'ta. Gözümüzün önünde duruyor. Yozgat'ın arazisinin niteliği de insanının becerisi de bu sorunu çözmeye ziyadesiyle uygundur." dedi.

Erdoğan, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Yozgat 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

Yozgat'ı sağlık alanında Türkiye standartlarının üzerine taşıdıklarını belirten Erdoğan, şehir hastanelerinin ilk hizmete girdiği kentin Yozgat olduğunu vurguladı.

Şehir hastanesinin yanı sıra 250 yataklı Sorgun Devlet Hastanesi başta olmak üzere ilçelerin de modern sağlık tesisleriyle donatıldığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar TOKİ kanalıyla inşa ettiğimiz 6 bin toplu konutu hak sahiplerine teslim ettik. 641'inin de inşası sürüyor. AK Parti iktidara geldiğinde, Yozgat'ta sadece 44 kilometre bölünmüş yol vardı, biz buna 331 kilometre daha ilave ettik ve bölünmüş yol uzunluğunu 375 kilometreye çıkarttık. Halen devam eden yol çalışmaları var. Tabii Yozgat'ın kara talihinin yollar konusunda da yakasını bırakmadığını biliyoruz. Programa göre 2010 yılında bitirilmesi gereken asfaltlama çalışmaları halen tamamlanabilmiş değil. İlgili kurumlarımızdan bu aksaklığın müsebbiplerinin tespit edilerek, sorumlululardan hesap sorulmasını istedik. Şimdi mesele yeni baştan ele alındı. İnşallah Yozgat'ın yollarının büyük bölümü bu yıl, tamamı da önümüzdeki yıl asfaltlanmış olacaktır. Hızlı trenin üniversite kampüsünün bulunduğu tarafta olan Yozgat İstasyonu ile şehir merkezi arasındaki mesafe oldukça fazla. Ulaştırma Bakanlığımızdan hem kampüse ulaşımı kolaylaştıracak hem de tren yoluyla şehrin bağlantısını sağlamak açısından hafif raylı sistem yapılması konusunu değerlendirmesini istedim."

- "HAYVANCILIK İHTİSAS OSB KURULMASI DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Cemil Çiçek Barajı ile Yozgat ve Yerköy'ün, Yenice Barajı ile Sorgun'un içme suyu sorununun çözüleceğini bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tarım ve hayvancılık şehri olan Yozgat'tan bu alanlarda çok daha büyük atılımlar bekliyoruz. Geçtiğimiz 15 yılda 1,6 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaparak üreticilerimizi destekledik. Bugün Türkiye, hayvancılık meselesinin çözümünü tartışıyor. Halbuki çözüm burada, Yozgat'ta. Gözümüzün önünde duruyor. Yozgat'ın arazisinin niteliği de insanının becerisi de bu sorunu çözmeye ziyadesiyle uygundur. Veterinerlik Fakültesinin kurulduğu Sorgun'a burayla entegre şekilde çalışacak bir hayvancılık ihtisas organize sanayi bölgesi (OSB) kurulması düşünülebilir. Bakanlığımız havacılık konusunda çok ciddi teşvikler veriyor. Şayet bu teşvikleri kullanma konusunda kendisine zorluk çıkartıldığını, kayırma yapıldığını düşünen varsa hemen valimize gitsin, milletvekillerimize gitsin, bakanımıza gitsin, hiç olmadı bize gelsin."

- "YOZGAT'A SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU"

Erdoğan, Yozgat'ın, siyasi hayatları boyunca kendilerine hep sahip çıkmış bir şehir olduğunu dile getirerek, "Yozgat'ta her zaman birinci olduk. Son seçimlerde ve halk oylamasında olduğu gibi rekor oy oranları elde ettik. Bizim de Yozgat'a sahip çıkmak, Yozgat'ın her meselesinin çözümü için elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur ancak bu tek taraflı olmaz. Sizlerin de biraz daha fazla gayret göstermesi gerekiyor." dedi.

Yozgat'ın göç başta olmak üzere ciddi sorunları, sıkıntıları olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Mesele bunların nasıl çözüleceğidir. Çözüm gökten zembille inmeyeceğine göre bunu hep beraber bulacağız. Yozgatlılar olarak kafa kafaya verecek, düşünecek, hesap kitap yapacak eldeki imkanları nasıl değerlendirebileceğinize bakacaksınız. Biz de devlet olarak sizlerin önünü açacağız." diye konuştu.

Devletin yol, hızlı tren, eğitim ve sağlık yatırımları yaparak gerekli altyapıyı oluşturduğunu dile getiren Erdoğan, Yozgatlıların da ülke içinden ve dışından yatırımcıları kente çekecek cazibe ortamını oluşturmak için çaba harcaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdiden 2019'un safları belli olmaya başladı. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şahsımızı destekleme kararını ilan etmiş olmasından büyük bir memnuniyet duydum. Bu, önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak nice oyunları, kurulacak nice tezgahları şimdiden bozan, fevkalade dirayetli bir karardır." dedi.

Erdoğan, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Yozgat 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, devletin artık fabrika yapmadığını, sadece yapılan yatırımlara destek verdiğini belirtti.

Yozgat'ın ihtiyacı olan desteğin öncelikle Yozgatlılar tarafından sağlanması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımcı diğer pek çok faktörün yanı sıra gittiği yerde oranın insanı tarafından kendisine ne derece sahip çıkıldığına ne derece önem verildiğine de bakar. Yozgat'ın çok yakından bildiğim misafirperverliğini, insanlığını, gönül zenginliliğini kendilerine hissettirdiğiniz de inanın bana yatırımcılar bu şehre meftun olacaklardır. Bu şehre yapılan her hizmet beni, tıpkı şahsıma yapılmış gibi sevindirir, heyecanlandırır, gururlandırır." diye konuştu.

Yozgat'ın bir an önce eski dönemlerin mirası bıkkınlık, yılgınlık, yorgunluk psikolojisinden çıkıp, yeni bir atılım içine girmesini beklediğini belirten Erdoğan, şikayet eden değil, proje üreten Yozgat'ın inşa edildiği gün, tüm meselelerin çözüm yoluna gireceğini bildirdi.

Türkiye için projeler üretilmesi gereken yeni bir döneme girildiğine, 2019'un AK Parti ve Türkiye için önemli bir kavşak olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz dört yılda üst üste yaşanan sosyal, siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırıları hamdolsun büyük ölçüde boşa çıkardık. Bu süreçte her ne kadar yatırımlarımızdan, projelerimizden taviz vermemiş olsak da daha çok mevcutları bitirmeye odaklanma durumunda kaldık. Şimdi yeni projeler üretme, yeni yatırımlara yönelme, bunun için yeni kaynaklar bulma dönemidir. İşte 2019 bu yeni dönemin başlangıç çizgisidir. AK Parti olarak önümüzdeki seçimlere her zamankinden daha büyük bir şevkle, daha büyük bir azimle sarılmak durumundayız. Gücümüzün kaynağı her zamanki gibi milletimizdir. Bunun için çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız."

- "GÖNÜL İSTERDİ Kİ..."

Erdoğan, 2019 seçimlerinin ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçeceğini anımsatarak, "Yeni sistemin önemini bizim kadar rakiplerimiz de görüyor, biliyor. Aynı şekilde dış güçler de bu meselenin çok iyi farkında." dedi.

Yeni sistemde cumhurbaşkanlığı ile Meclis, yani yürütme ile yasama tamamen ayrıldığı için, ittifaklara, ortak aday göstermeye uygun bir zeminin ortaya çıktığını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdiden 2019'un safları belli olmaya başladı. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin 2019 cumhurbaşkanlığı seçimleri için şahsımızı destekleme kararını ilan etmiş olmasından büyük bir memnuniyet duydum. Bu, önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak nice oyunları, kurulacak nice tezgahları şimdiden bozan, fevkalade dirayetli bir karardır. Eskiden beri pek çok kritik dönemde desteğini gördüğümüz, özellikle de 15 Temmuz'dan beri sergilediği dik duruşuyla takdirle takip ettiğimiz Sayın Bahçeli'ye bu vesileyle şahsım, partim, milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii gönül isterdi ki bu yerli ve milli duruşa ana muhalefet partisi de katılsın. Ancak ana muhalefet partisi yerli ve milli duruştan pek anlamadığı için böyle bir şeyin içinde yer alması mümkün değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ağustos'ta başlayan bu sürecin güçlenerek bugüne geldiğini ve daha da güçlenerek yola devam edeceğini vurgulayarak, CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda dikkat ederseniz Anayasa Mahkemesi işine gelmeyen bir karar verdiğinde, oraya herhangi bir savcı işine gelmeyen bir iddianame hazırladığında, ona herhangi bir hakim işine gelmeyen bir karar verdiğinde hep ona saldırır. Çünkü bu zatın derdi adaleti savunmak veya herhangi bir hak, hukuk müdafaası yapmak değildir. Tek derdi, ağa babalarının döneminde olduğu gibi devletin tüm imkanlarının kendi partilerinin emrine verilmemiş olmasıdır. Çünkü artık devletin tüm imkanların milletin emrindedir."

- "DERT BAŞKA"

"Geçen gün baktım Nazi dönemine atıfta bulunuyor. Peki bu zat aynı dönemde tek parti CHP'sinin de Nazilerden aşağı kalmayacak işler yaptığını bilmiyor mu? Kendi partisinin yayın organının faşist İtalya'ya selam manşetlerini bilmiyor mu? Öz kardeşlerimizi Boraltan Köprüsü'nde düşmana teslim edip de gözlerimizin önünde hepsinin katledilmesine yol açtıklarını bilmiyor mu?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin ibadet ettiği camileri satışa çıkardıklarını bilmiyor mu? İnsanlarımızın yedikleri kuru ekmeği dahi karneyle almak zorunda bıraktıklarını bilmiyor mu? Şimdi Atatürkçü geçindikleri halde o dönemde paraların üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusunun resmini kaldırıp, kendi milli şeflerinin resmini koyduklarını bilmiyor mu? Geçmişteki tüm büyük siyasi ve ekonomik krizlerin müsebbibinin kendi iş bilmezlikleri ve hatta hıyanetleri olduğunu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Dert başka. Onun tek derdi buralardan bir yol bulup, ülkede yeni bir gerginlik alanı oluşturmaktır. Yeni bir fitne kazanı kaynatmaktır. Kendi kayığına binen birilerini de yanına aldığı için bu aralar sesi biraz daha gür çıkıyor. Maalesef ana muhalefet partisinin ve ardından gidenlerin bu üslupları yüzünden ülkemizde hiçbir mesele kendi mecrasında tartışılamaz hale gelmiştir. Neyse ki biz onların bu halini deşifre ettiğimiz için kendi işimize bakıyoruz. Arada bir de mecburen iki kelamla bile olsa kendilerine cevap vermek durumunda kalıyoruz."

"Her zaman söylediğim gibi, 'Bizim için onun, bunun ne dediğinin bir önemi yok. Biz önce Rabbimiz ne der ona bakarız. Ardından da milletimiz ne der ona bakarız." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İşte şair ne diyor, 'Şu yeryüzü er meydanı. Gönül sevmez her meydanı. Yüreksize yorgan döşek, koç yiğide ver meydanı.' Gerisi lafu güzaftır. Ateş olsalar ne yazar, cürümleri kadar yer yakarlar. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ne dedik, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Şimdi Afrin'de de aynı şeyi söylüyoruz, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Zaten bunların Yozgat'ta karşılığı yok. İnşallah en kısa sürede ülkemizin diğer yerlerinde de silinip giderler de yerlerini şöyle ülkesi ve milleti için çalışan bir muhalefet anlayışı alır."

- "BİZİ BÖLEMEYECEKLER"

Rabia işareti yaparak salondakilerle "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizi bölemeyecekler. 80 milyon tek millet. Bayrağımız şehidimizin kanı. 780 bin kilometre kareyle tek vatan ve Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz. Bütün bunlarla beraber ne yapacağız? Hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını "Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana herşey sizi hatırlatıyor, bana herşey Yozgat'ı hatırlatıyor." sözleriyle tamamladı.

- NOTLAR

Kongre salonunda "Mazluma baba oldun, mağdura evlat, kalbini ferah tut, gönlünü rahat, Apo'cu, Fetö'cü haine inat, yine de Reis diyor Yozgat", "Reis kırmızı çizgimizdir, her şeyi affederiz, ihaneti asla" ile "Yiğitler diyarı şehit ocağı, bin yıldır sallanır İslam sancağı, ili, ilçesi, köyü, bucağı, sevdalıdır sana her ocağı" şeklindeki pankartlar dikkati çekti.

Erdoğan konuşmasının ardından kongreye gelinlik ve damatlıklarıyla katılan Eda ve Hakan Korkmaz çiftini tebrik etti.

Kongreye Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, milletvekilleri, belediye başkanları, BBP MKYK Üyesi Selahattin Şenliler de katıldı. ?